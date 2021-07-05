В России выросло число инфекционных заболеваний

Число случаев инфекционных и паразитарных заболеваний в России в 2020 году выросло на 13% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.

"В 2020 году в Российской Федерации зарегистрировано 37 миллионов 507 тысяч 161 случай инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 13% выше суммы заболеваний по данным 2019 года (33 миллиона 086 тысяч 203 случая). Прослеживается слабо выраженная тенденция роста заболеваемости инфекционными болезнями", — следует из доклада "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году" ведомства.

С учетом инфляции нанесенный инфекционной патологией экономический ущерб возрос в 2020 году на 2,57% по сравнению с предыдущим годом.

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