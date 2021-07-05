Алтайская легкоатлетка Полина Миллер завоевала серебро на турнире в Бельгии

Представительница Алтайского края Полина Миллер принимает участие в международном турнире в бельгийском Хёсден-Золдере. Об этом сообщает "Алтайский Спорт".

Полина стала второй на своей коронной дистанции в 400 метров — 52,08 секунды. Первое место заняла Синтия Болинго из Бельгии с результатом 50,72 секунды. Бронза у бельгийки Ханне Моденс (54,17 секунды).

Россиянки Александра Гуляева и Ольга Муллина также заработали серебряные медали. Гуляева в беге на 1000 метров, а Муллина в прыжках с шестом.

Напомним, что ранее Полина Миллер стала чемпионкой России в беге на 400 метров. На соревнованиях, которые проходили в Чебоксарах, она прошла дистанцию за 50,98 секунды.