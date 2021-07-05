Глава Минпромторга поддержал массовую вакцинацию на предприятиях

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию в промышленности. Пока вакцинированы около четверти работников отраслей, но в ближайшее время, по прогнозам Мантурова, прививки сделает гораздо больше сотрудников.

"Мы в ГИСП (государственная информационная система "Промышленность") сейчас стали вести работу по мониторингу ситуации с вакцинацией на промышленных предприятиях, и у нас есть информация по ряду предприятий в 22 отраслях. По предварительным данным, 8% сотрудников переболели, почти 25% прошли вакцинацию и еще 16% готовы ее пройти. Получается, что 30 с лишним процентов работников защищены уже сейчас. Треть", — добавил Мантуров.

По его словам, больше всего вакцинированных среди людей с высшим образованием и руководящего состава, сообщает ТАСС.