Глава Минпромторга поддержал массовую вакцинацию на предприятиях

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что поддерживает обязательную вакцинацию в промышленности. Пока вакцинированы около четверти работников отраслей, но в ближайшее время, по прогнозам Мантурова, прививки сделает гораздо больше сотрудников.
"Мы в ГИСП (государственная информационная система "Промышленность") сейчас стали вести работу по мониторингу ситуации с вакцинацией на промышленных предприятиях, и у нас есть информация по ряду предприятий в 22 отраслях. По предварительным данным, 8% сотрудников переболели, почти 25% прошли вакцинацию и еще 16% готовы ее пройти. Получается, что 30 с лишним процентов работников защищены уже сейчас. Треть", — добавил Мантуров.
По его словам, больше всего вакцинированных среди людей с высшим образованием и руководящего состава, сообщает ТАСС.
Комментарии
Сначала хотим увидеть как массово прививают всех из минпромторга под видеокамеры!
А чё наши алтайские министры? Прям вот с народом бы, в передвижные пункты, всем высокооплачиваемым коллективом. Слабо с людьми-то в одной очереди?
торгаши призывают? -капец....
а наука настоящая из СССР где?
у нас у всех паспорта изначально из СССР.-вот по законам своей страны и жить будем.