Более 150 туристов из России изолировали на Кубе из-за коронавируса

В начале июля на Кубе произошел случай массовой изоляции российских туристов. Люди, у которых диагностировали коронавирус, ожидают результаты тестов в своих номерах, сообщает РИА Новости.

"Речь идет о туристах с трех рейсов, которые прилетели с 30 июня по 2 июля. На первом из них 30 июня тесты, выполненные в аэропорту, выявили 133 человек с положительным результатом на COVID, включая членов экипажа. По результатам повторного анализа заболевание подтвердилось у 33 человек, но даже это — достаточно много", — рассказал генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.

Отмечается, что одного мужчину госпитализировали в Гавану с осложнениями.

Ранее сообщалось, что самой вакцинированной страной мира стали Объединенные Арабские Эмираты. В стране Персидского залива на данный момент поставили 15,5 миллиона вакцин, что покрывает 72,1 процента населения.