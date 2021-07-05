В России могут упростить продажу квартир, купленных с маткапиталом

Риелторы предлагают упростить процедуру продажи квартир, купленных в ипотеку с материнским капиталом. С таким предложением они обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Генеральный директор ГК "Ферро-Строй" Григорий Ваулин рассказал "Известиям", что сейчас для продажи такой квартиры в ней необходимо выделить доли детям.

Риелторы предлагают перекладывать обязательства по выделению долей уже на новую квартиру, которую семья планирует приобретать взамен старой. Отмечается, что большинство банков не соглашается на оформление продажи до полного погашения кредита.

Общественный совет при Минстрое РФ сформирует инициативу для обсуждения с ведомством после опроса профильного сообщества.

Ранее сообщалось, что власти могут разрешить тратить средства маткапитала на строительство или реконструкцию дома после рождения ребёнка и на образование у индивидуальных предпринимателей.