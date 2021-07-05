В Барнауле пятерых человек будут судить за сбыт наркотиков в крупном размере

В Барнауле правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении жителей Республики Татарстан, Краснодарского и Алтайского краев, которые занимались незаконным сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

"Для этих целей они вступали в сговор с лицами в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере, формировали для них тайники-"закладки" в различных местах, после чего сообщали по сотовому телефону координаты местности", — говорится в сообщении.

В августе 2020 года полицейские пресекли деятельность группировки. При задержании у злоумышленников изъяли синтетические наркотики массой около 400 граммов и сотовые телефоны, в которых нашли переписку с соучастниками.

Пятерым фигурантам предъявили обвинение по ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1; п."г" ч.4 ст.228.1; п."г" ч.4 ст. 228.1 УК РФ. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы.