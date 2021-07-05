Российский турист утонул во время шторма в Абхазии

Турист из России утонул во время шторма в Гагре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС Абхазии.

"Житель Саратова Павел Данков утонул сегодня в Гагре во время шторма", — рассказал представитель ведомства.

Турист утонул на глазах отдыхающих, которые не смогли оказать ему помощь из-за сильного шторма. Поиски 42-летнего Данкова пока еще не начались.

Ранее сообщалось, что два мальчика 11-ти и 12-ти лет утонули в Алтайском крае. По данным следствия, инцидент произошёл вечером 23 мая в селе Новороманово Калманского района. Дети без взрослых пришли на пруд, нашли деревянный плот на берегу, на котором решили покататься.

Отплыв на середину водоёма 11-летний мальчик, не удержавшись, упал в воду. Второй бросился спасать друга, в результате чего сам погиб.