Ущерб российской экономике от коронавируса оценили почти в триллион рублей

В 2020 году из-за коронавируса экономика России потеряла почти триллион рублей. Об этом сказано в докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения", который подготовили специалисты Роспотребнадзора.

"Даже без учета потерь непроизведенного валового национального продукта вследствие летальных исходов, стойкой и временной нетрудоспособности ущерб <...> в стоимостных показателях составил более 997,06 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше суммарного ущерба от остальных инфекционных болезней", — приводит выводы ведомства агентства РИА Новости.

Только на лечение пациентов в стационарах ушло примерно 183 миллиарда рублей. Еще около 108 миллиардов потрачено на проведение тестирования.