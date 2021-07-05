Да прольется дождь. Какой будет погода в Алтайском крае на этой неделе и когда спадет жара

Какая будет погода во вторник, 6 июля?

Погода в Алтайском крае 6 июля

Ночью температура воздуха в регионе все еще будет аномально теплой: +17...+22 градуса. Осадков при этом не ожидается. А в первую половину дня жара только продолжит нарастать. Температура воздуха по краю составит от +31 до +36 градусов. Но ближе к вечеру через западные районы региона начнет проходить холодный фронт. Столбики термометров начнут опускаться. Местами вечером ожидаются кратковременные дожди и грозы, а на северо-западе — сильные ливни. Кое-где, уточняют в ЦГМС, пройдет даже град. А шквалистый ветер при грозе будет достигать 17-22 м/с.

Погода в Барнауле 6 июля

В краевой столице в ночные часы тоже будет очень тепло: +20...+22 градуса. А днем все та же жара — +32...+34 градуса. К вечеру, как и по краю, синоптики обещают небольшое похолодание. В конце дня возможны дожди и грозы. Северный ветер местами усилится до 14 м/с.