Соцсети: в Барнаульские детсады поступают сообщения о минировании

Подписчики сообщества "Инцидент Барнаул" рассказали о том, что в детские сады города поступают сообщения о минировании. Письма приходили на электронную почту учреждений.

"По поводу заминированных садиков нет информации? Наш 159 эвакуировали, и говорят ещё несколько", — написала одна из подписчиц.

Напомним, что серия сообщений о минировании школ прокатилась по Барнаулу в марте. о словам родителей учеников, из-за этого отменяли занятия в нескольких образовательных учреждениях, в частности в школах № 37, 42, 69, 81, 98 и 103. В городской администрации и правоохранительных органах подтвердили информацию.