Более 24 тысяч случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 24 353 — до 5 635 294 . Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+6557 человек за сутки), Московской области (+2651) и Санкт-Петербурге (+1828). В Алтайском крае выявили еще 194 случая ковида.

Выздоровели за весь период 5 083 441 человек, в том числе 14 540 — за последние сутки.

Скончались еще 654 пациента с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 138 579 летальных случаев.