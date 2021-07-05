"Все". Дочь Владимира Меньшова эмоционально попрощалась с отцом

Дочь знаменитого российского актера и режиссера Владимира Меньшова Юлия в социальных сетях попрощалась с отцом. Она опубликовала несколько черно-белых снимков, а также отрывок и его знаменитого фильма "Любовь и голуби".

"Все. Все… все…", — подписала пост Юлия.

Напомним, что Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни. Меньшов является обладателем премии "Оскар" (1981) за фильм "Москва слезам не верит". Также он снял культовые советские фильмы: "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли".

Сообщается, что выдающегося деятеля искусства похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.