Три человека погибли на пляже в Анапе

Три человека, включая одного несовершеннолетнего, погибли на пляже в Анапе. Об этом сообщает ТАСС.

"В селе Витязево, пляж Ибица, трое утонувших: один ребенок 2008 года рождения и двое взрослых мужчин. По предварительным данным, ребенок побежал в море купаться, его затянуло тягуном. Увидев происходящее в воду бросились отец ребенка и его друг, которые не смогли справиться с течением", — рассказал источник агентства.

На помощь утопающим бросились еще трое мужчин. Их продолжают искать.

Прокуратура и следователи проводят проверку. Отмечается, что пляж, где произошел инцидент, не был оборудован для отдыха.