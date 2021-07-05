Владимир Путин выразил соболезнования семье Владимира Меньшова

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи со смертью режиссера Владимира Меньшова. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"К сожалению, пришла очень печальная новость о кончине Владимира Меньшова. Президент глубоко соболезнует", — сказал Песков.

Он также добавил, что в ближайшее время президент направит родственникам Меньшова официальную телеграмму, пишет ТАСС.

Напомним, что Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса на 82-м году жизни. Меньшов является обладателем премии "Оскар" (1981) за фильм "Москва слезам не верит". Также он снял культовые советские фильмы: "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли".

Выдающегося деятеля искусства похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.