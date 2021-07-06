Адское пекло. Как барнаульцы спасаются от палящего зноя на пляжах и в фонтанах

Фото: amic.ru

35-градусная жара, пришедшая в понедельник в столицу Алтайского края, загнала горожан в воду и заставила прятаться в тени. Находиться на улице под солнцем было практически невозможно. Не смотря на будний день, барнаульцы массово ринулись на городской пляж, открывшийся на минувших выходных. Берег был усыпан людьми, как в выходной день. В городе же фонтан на Нулевом километре предсказуемо превратился в настоящий бассейн.

Однако адская жара в ближайшее время немного спадет. Уже к сегодняшнему вечеру температура воздуха начнет падать, сообщили amic.ru в ЦГМС. 7 июля в Барнауле ночью термометры покажут +16...+18 градусов, которые будут сопровождаться сильными дождями, грозами и местами градом. Днем же установится вполне комфортная температура: +22...+24 градуса.