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36-градусная жара, дожди и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 6 июля

, ИА "Амител"
Синоптики предупреждают о шквалистом ветре
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Аномальная жара с осадками и сильным ветром установится в Алтайском крае во вторник, 6 июля, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю дневная температура составит от +31 до +36 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы, местами по северо-западу — сильные дожди и град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозе местами шквалы, 17-22 м/с.

В Барнауле столбики термометров днем в среднем будут показывать от +32 до +34 градусов. Вечером ожидается дождь и гроза. Также возможен град. Ветер северо-западный, 4-9 м/с, при грозе порывы до 14 м/с.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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