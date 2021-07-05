Песков прокомментировал планы властей России на многомиллиардное повышение налогов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на информацию о планах правительства по повышению дохода от налогов на 400 млрд рублей. Его слова приводит газета "Ведомости".

"Это рабочий процесс, который происходит в правительстве, поэтому, конечно, любую информацию на этот счет тоже нужно спрашивать там", – ответил Песков на вопрос журналистов о планах властей.

Напомним, что ранее стало известно о планах правительства России "донастроить" налоговую систему, что позволит получить дополнительные 400 млрд рублей в бюджет страны.

Так, более 100 млрд должно прийти в бюджет благодаря повышению для металлургической отрасли налога на добычу полезных ископаемых Около 90 млрд принесет корректировка налога на дополнительный доход для нефтяников. Еще 100 млрд будут выделены с помощью изменений, связанных с уплатой акцизов. Дополнительное налогообложение физлиц должно принести в бюджет еще 100 миллиардов рублей.