Доктор Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления. Об этом он сообщил в эфире канала "Россия 1".

По словам специалиста, лучше отказаться от этой процедуры, если планируется делать ее наспех или незадолго до этого были физические нагрузки.

"Ты должен прийти и несколько минут спокойно посидеть. <…> Облокотившись на спинку и ноги не перекрещивая. Перекрещивание ног может поднять давление до десяти миллиметров ртутного столба", — добавил он, порекомендовав проверять давление на обоих руках.

Ранее Александр Мясников рассказал, почему не стоит бояться антитело-зависимого усиления инфекции после вакцинации от коронавируса.