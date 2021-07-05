Аспирин снижает риск смерти при онкологических заболеваниях

Специалисты-онкологи Кардиффского университета рассказали о том, что аспирин снижает смертность при онкологических заболеваниях. Об этом сообщает журнал eCancermedicalscience.

"Достаточно доказательств, свидетельствующих о значительном снижении смертности у пациентов с раком, которые принимают аспирин, и эта польза, по-видимому, не ограничивается одним или несколькими видами рака", — заявили специалисты во главе с Питером Элвудом, почетным профессором Кардиффского университета, который изучал действие аспирина более 50 лет.

В рассматриваемой учеными выборке из четверти миллиона пациентов от 20 до 25 процентов сообщили, что принимали аспирин. Примерно на 20 процентов больше пациентов, принимавших аспирин, были живы, по сравнению с пациентами, не принимавшими его.