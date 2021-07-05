Владелец "Киномира" рассказал, как ковидные ограничения повлияют на работу кинотеатров

Владелец сети "Киномир" Яков Кац отреагировал на временное ограничение для театров, кинотеатров и иных заведений по заполняемости до 50%. По его словам, коронавирусные меры практически не отразятся на работе.

Как он отметил в беседе с "Алтапрессом", летом люди без всяких ограничений ходят в кинотеатры неохотно. Сейчас посещаемость у сети составляет около 10%. Поэтому соблюдать пункт о 50%-ной заполняемости зала им будет легко.

"Если бы нас закрыли совсем, это был бы другой разговор", – сказал он.

Кроме того, Кац отметил, что примерно треть работников "Киномира" уже привились от коронавируса.

Напомним, что в связи с продолжающимся ростом заболеваемости губернатор Алтайского края Виктор Томенко внес изменения в указ по предупреждению распространения COVID-19. Согласно изменениям, в регионе запрещено проведение организациями, индивидуальными предпринимателями и гражданами массовых, в том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий и дискотек, в том числе в ночных клубах. Театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, спортивные объекты, цирки, открытые бассейны могут работать при заполняемости не более 50% от вместимости.