Пятерых жителей Алтайского края осудили за незаконную банковскую деятельность

Пятерых членов организованной преступной группы осудили за незаконную банковскую деятельность в Алтайском крае. Среди виновных – замглавы и оперативник отдела по противодействую коррупции, а общий оборот средств у преступников превысил 520 млн рублей.

Следователи установили, что в 2014 году барнаульский предприниматель разработал план для ведения незаконных банковских операций без наличия специального разрешения. Он собрал преступную группу из пяти человек.

С 2014 по 2016 год они совершали незаконные банковские операции по расчетам, кассовому обслуживанию юрлиц и инкассации денежных средств, а также осуществление переводов по поручению юридических лиц по их банковским счетам с дальнейшим обналичиванием. За свои услуги группа получала комиссию в виде 3-7% от суммы привлеченных денежных средств.

"Всего за период преступной деятельности незаконными операциями на подконтрольные расчетные счета привлечены денежные средства клиентов незаконной банковской деятельности в размере более 520 миллионов рублей. Доход организованной преступной группы в виде вознаграждение за данные услуги составил более 25 миллионов рублей", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В результате суд приговори предпринимателя-организатора к 2,5 годам условно с испытательным сроком на 3 года и штрафом в размере преступного дохода. Полицейских лишили званий ("подполковник" и "майор"), а также уволили из внутренних органов. Они получили по 3 года 9 месяцев лишения свободы условно. Остальные участники получили по 4 года лишения свободы условно.