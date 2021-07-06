Почти 23 тысячи барнаульцев получили горячую воду на два дня раньше

В Барнауле энергетики раньше срока закончили опрессовку одного из участков в контуре магистрали М32 и заполнили теплосети. Благодаря этому 22,7 тысяч горожан получили горячую воду на два дня раньше, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Это касается 26 многоквартирных домов на улицах Малахова, 50 лет СССР и Павловском тракте, двух школ и поликлиники в Индустриальном районе", — рассказали в мэрии.

Помимо этого, специалисты досрочно подключили ещё 63 объекта на Шумакова, Лазурной, Власихинской, проездах Северном и Южном Власихинском.

Остальным потребителям подачу горячей воды возобновят 7 июля.