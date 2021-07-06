Вячеслав Володин призвал оставлять Владимира Путина президентом "как можно дольше"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал сделать все, чтобы президент России Владимир Путин оставался у власти "как можно дольше". Об этом политик заявил в беседе с "Комсомольской правдой".

"Нам всем необходимо сделать все, чтобы он оставался нашим президентом как можно дольше. При нем Россия станет еще сильнее, люди будут жить лучше, без потрясений и войн. А если даже возникнут проблемы, как сейчас с санкциями, то пройдем их намного менее болезненно, чем в предыдущие периоды истории нашей страны, когда она была и Российской империей, и Советским Союзом, и Российской Федерацией", — заявил Володин.

Он отметил, что у Путина есть качества, которыми крайне редко обладают люди, занимающие такие должности: доброта, эмпатия и человечность. "Наряду с эффективностью, жесткостью и огромной работоспособностью", — добавил спикер Госдумы.

При этом Володин считает, что у него самого нет президентских амбиций

Напомним, во время прямой линии президент Владимир Путин ответил на вопрос о преемнике. Тогда нынешний российский лидер заверил, что решение о главе государства всегда за гражданами страны.