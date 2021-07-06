Названы самые популярные соцсети в России

Российские пользователи назвали свои любимые социальные сети. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ, в котором поучаствовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

В пятерку наиболее популярных платформ вошли: "ВКонтакте" (48%), Instagram (39%), YouTube (34%), "Одноклассники" (32%) и TikTok (17%). При этом 16% опрошенных заявили, что не пользуются социальными сетями.

Респонденты также рассказали, что чаще всего они сталкиваются с оскорблениями и агрессией во "ВКонтакте" (22%), Instagram (18%), TikTok (13%), YouTube (10%) и "Одноклассниках" (8%).

Ранее создатель цифровой платформы для анализа больших данных "Глаз Бога" Евгений Антипов рассказал, о чём нельзя писать в соцсетях.