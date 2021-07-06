Самолет Ан-26 перестал выходить на связь на Камчатке

На Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь, пишет РИА Новости со ссылкой на данные экстренные служб.

Отмечается, что воздушное судно летело из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находилось 27 человек, в том числе 21 пассажир и один ребенок. Сейчас на поиски самолета приводят в готовность вертолет и координационный центр поиска и спасения.

Как, в свою очередь, отмечает Mash, пропавший борт уже искали с помощью дрона. Сейчас спасатели также прочесывают район на квадроциклах. Самолет не выходил на связь с 15:00 по местному времени.

При этом в авиакомпании "Камчатские авиалинии" РИА Новости сообщили, что крушение пока не подтверждается.

Напомним, 4 июля самолет ВВС Филиппин разбился в районе архипелага Сулу. На его борту находились не менее 92 человек, среди которых три пилота и пять членов экипажа.