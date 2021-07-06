Двое сибиряков погибли при очистке канализации на свиноферме

В Красноярском крае двое рабочих погибли на свиноферме. Об этом сообщает ИА "Запад24".

Инцидент произошел 5 июля в селе Степное Назаровского района. По предварительным данным, мужчинам поручили прочистить канализацию, однако во время работ они могли отравиться аммиачными газами.

Тела погибших оперативно вывезли в местную больницу. Точная причина их гибели будет известна после проведения всех судебно-медицинских экспертиз. Отмечается, что правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в конце августа 2020 года в Воронежской области двое детей и трое взрослых погибли от отравления метаном после падения в выгребную яму.