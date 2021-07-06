Пять партий уведомили избирком о выдвижении кандидатов в АКЗС

Пять партий уведомили региональный избирком о намерении выдвинуть кандидатов на выборы в АКЗС. Об этом рассказала во время онлайн-конференции глава краевой избирательной комиссии Ирина Акимова.

По ее словам, соответствующие уведомления поступили от "Коммунистов России", КПРФ, ЛДПР, "Родина" и "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

Однако документов о выдвижении конкретных кандидатов пока еще не поступало. Их прием продлится до 7 августа.

Также на выборы точно заявятся "Единая Россия" и "Яблоко". Они освобождены от сбора подписей, равно как КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия — Патриоты — За правду". А вот "Коммунистам России" и "Родине" этой процедуры избежать не удастся.

Ранее КПРФ определилась с тремя кандидатами, которые возглавят список партии на выборах в Алтайское краевое законодательное собрание. В первую тройку коммунистов вошли лидер региональной ячейки Мария Прусакова, секретарь крайкома КПРФ по работе с молодежью и общественным организациям Антон Арцибашев и председатель краевой контрольно-ревизионной комиссии Андрей Кривов.

А губернатор Алтайского края Виктор Томенко возглавит общекраевую тройку кандидатов от "Единой России" в АКЗС. Следом за ним в списке идут председатель регионального парламента, секретарь реготделения единороссов Александр Романенко и депутат Госдумы Виктор Зобнев.