Алтайских водителей предупредили об угрозе ДТП в день Ивана Купалы

Традиционные игры во время Ивана Купала создают повышенную угрозу безопасности дорожного движения и могут привести к ДТП. С таким заявлением выступила Госавтоинспекция Алтайского края.
Праздник Ивана Купалы отмечают в России 7 июля. Главная его традиция — обливать прохожих и автомобили водой. Часто этим занимаются дети, которые во время игр забывают о безопасности окружающих. Попавшая на стекло вода делает невидимыми для водителей как самих обливающих, так и других участников дорожного движения. Это может стать причиной ДТП.
В связи с этим ГИБДД обратилась к родителям с просьбой проинструктировать детей о безопасном поведении во время праздника и не оставлять их без присмотра возле дорог.
Автолюбителям следует помнить, что, обливая людей и машины, дети часто выбегают на проезжую часть. Поэтому необходимо проявить максимум внимания и готовиться к неожиданному появлению детей на дороге.
Иван Купала — народный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию и расцвету природы. В старину славяне во время праздника прыгали через костры, водили хороводы, собирали травы, плели венки и мылись в бане. В современной культуре праздник обычно ассоциируется с обливанием водой.
Комментарии
Так выгоняйте инспекторов, пусть контролируют дорожную обстановку и штрафуют тех, кто создает аварийную ситуацию
6.07.2021 14:39
Санёк
Наше дело предупредить, а дальше хоть трава не расти.
Да давить и все дела. Нет мозгов у людей, пусть выбегают на дороги.
Это поколение невоспитанности прет, в наше время праздник детворы был у нас, обливались как, слов нет, но чтобы облить взрослых, или машину, даже мыслей не возникало
Это поколение невоспитанности прет
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А кто, позвольте спросить, это поколение воспитал? Не те ли, которым многое запрещали, так они решили разрешить своим отпрыскам все?
6.07.2021 15:06
Гость
они не сами такими выросли. Это заслуга их родителей. Дальше только хуже будет
В 80-е прямо из ведер заливали в окна и открытые двери автобусов на остановках, весело было всем, кроме тех кого облили и кто особенно был в цивильной одежде и ехал куда-либо на встречу. Де.илов всегда хватало к сожалению.
Не помню чтобы в 80 так обливали проезжающие машины или автобусы, да во дворах друг друга дети обливали но чтобы взрослых, никогда