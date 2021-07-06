Алтайских водителей предупредили об угрозе ДТП в день Ивана Купалы

Традиционные игры во время Ивана Купала создают повышенную угрозу безопасности дорожного движения и могут привести к ДТП. С таким заявлением выступила Госавтоинспекция Алтайского края.

Праздник Ивана Купалы отмечают в России 7 июля. Главная его традиция — обливать прохожих и автомобили водой. Часто этим занимаются дети, которые во время игр забывают о безопасности окружающих. Попавшая на стекло вода делает невидимыми для водителей как самих обливающих, так и других участников дорожного движения. Это может стать причиной ДТП.

В связи с этим ГИБДД обратилась к родителям с просьбой проинструктировать детей о безопасном поведении во время праздника и не оставлять их без присмотра возле дорог.

Автолюбителям следует помнить, что, обливая людей и машины, дети часто выбегают на проезжую часть. Поэтому необходимо проявить максимум внимания и готовиться к неожиданному появлению детей на дороге.

Иван Купала — народный праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию и расцвету природы. В старину славяне во время праздника прыгали через костры, водили хороводы, собирали травы, плели венки и мылись в бане. В современной культуре праздник обычно ассоциируется с обливанием водой.