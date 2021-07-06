СМИ: пропавший на Камчатке Ан-26 мог упасть в море

Пропавший на Камчатке пассажирский самолет Ан-26 мог упасть в море, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.
"По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море", — сказал собеседник агентства, добавив, что борт перестал выходить на связь при посадке в поселке Палана.
Он добавил, что самолет перед вылетом был технически исправен.
Агентство также отмечает, что, согласно одной из версий, крушение могло произойти из-за ошибки пилотирования при плохой видимости. Власти Камчатки при этом сообщили, что самолет заходил на посадку со стороны суши, а не моря.
Напомним, что 6 июля воздушное судно летело из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, а в 15:00 по местному времени перестало выходить на связь, находясь в 10 км от аэропорта. Во время полета экипаж не сообщал о проблемах на борту.
По данным регионального ГУ МЧС, на борту самолета находятся 29 человек: 23 пассажира и шесть членов экипажа. ТАСС отмечает, что большинство пассажиров — жители Паланы. На борту также находится глава поселка и чиновники местной администрации.
Комментарии
12 сентября 2012 года в 12:28 местного времени (4:28 по московскому времени) самолет Ан-28, следовавший рейсом № 251 по маршруту Елизово (Петропавловск-Камчатский) — Палана, потерпел катастрофу в 10 километрах от посёлка Палана. Погибло 10 человек.
Я думаю чего это там население падает с 4300 чел в советское время до 2800 в наше время