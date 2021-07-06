СМИ: власти России планируют нарастить сбор налогов на 400 млрд

В правительстве России обсуждают донастройку налоговой системы, которая будет приносить в бюджет дополнительные 400 млрд рублей. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на близкие к властям источники.

В частности, 100 млрд рублей может принести повышение налога на добычу полезных ископаемых в металлургии. Еще столько же планируется получить за счет "совершенствования системы уплаты акцизов". Речь идет прежде всего о спиртном и сахаросодержащих напитках.

Третью сотню дополнительных миллиардов должна принести "донастройка налогообложения состоятельных физлиц". В качестве еще одной меры рассматривают корректировку и расширение режима налога на дополнительный доход для нефтяной отрасли.

Напомним, по информации ФНС России поступления налогов в бюджет в 2020 году составили 21 триллиона рублей. Это на 7,6% ниже, чем в 2019 году. В федеральный бюджет из этой суммы было перечислено 10,98 триллионов рублей, в бюджеты регионов — 10,03 триллиона рублей.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин описал сбор налогов как творческую работу, к которой не следует подходить слишком формально. Об этом он заявил на встрече по видеосвязи с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.