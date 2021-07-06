Россияне назвали лучшую марку автомобиля

Лучшей маркой автомобилей по мнению россиян оказалась Toyota. За нее проголосовали 19% опрошенных сервисом для покупки и продажи авто "СберАвто".

Согласно результатам опроса, на втором месте оказался Mercedes-Benz (9%), третье место разделили BMW, Volkswagen и Audi (по 8%), пишет "Лента".

Кроме того, россияне также назвали главные, по их мнению, характеристики идеального автомобиля. Согласно результатам опроса, 58% участников отдают предпочтение транспортным средствам с бензиновым двигателем. Среди ключевых характеристик респонденты также выделили надежность, комфорт, привлекательный дизайн и низкую стоимость технического обслуживания машины.

Напомним, что по подсчетам экспертов в России подорожали машины с пробегом. По данным специалистов, по итогам июня средняя цена поддержанного легкового авто составила 747,7 тыс. рублей. При этом в начале года средняя цена находилась на отметке 688 тыс. рублей.