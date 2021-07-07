Сильный ветер, грозы и ливни: прогноз погоды в Алтайском крае на 7 июля

Дождливая погода сменит аномальную жару в среду, 7 июля, в Алтайском крае. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По краю температура воздуха составит от +22 до +27 градусов с похолоданием в течение дня. В отдельных районах будут дожди и грозы, местами по северу — сильные дожди и град. Ветер северный, 5-10 м/с, местами порывы, 12-17 м/с, при грозах местами шквалы 18-23 м/с.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров в среднем будут показывать от +22 до +24 градусов — также с похолоданием в течение дня. В первой половине дня дождь, гроза. Ветер северный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с.