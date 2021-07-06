В онлайн-кинотеатре KION стала доступна комедия "Прабабушка легкого поведения. Начало"

МТС Медиа сообщает о показе в онлайн-кинотеатре KION комедии Марюса Вайсберга "Прабабушка легкого поведения. Начало". Фильм уже доступен подписчикам KION.

Кинокомедия стала приквелом к двум предыдущим фильмам "Бабушка легкого поведения" и "Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители". Действия кинокартины разворачиваются в 1980 году, когда вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн (Александр Ревва) под шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты.

На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием. Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова должен выполнить ответственную миссию – разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории.

Вове предстоит с головой броситься в пучину шпионских страстей Москвы: найти химикат, предотвратить подрыв олимпийского Мишки, испытать на себе страстный поцелуй Брежнева, а также встретить любовь всей своей жизни… И все это – в образе валютной проститутки Луизы Карповны Рубинштейн.

Эксцентричную главную роль в шпионской комедии традиционно исполнил Александр Ревва. Также в фильме снялись Глюкоза, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Наталья Бардо, Максим Лагашкин, Марина Федункив.