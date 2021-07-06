В онлайн-кинотеатре KION стала доступна комедия "Прабабушка легкого поведения. Начало"

МТС Медиа сообщает о показе в онлайн-кинотеатре KION комедии Марюса Вайсберга "Прабабушка легкого поведения. Начало". Фильм уже доступен подписчикам KION.
Кинокомедия стала приквелом к двум предыдущим фильмам "Бабушка легкого поведения" и "Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители". Действия кинокартины разворачиваются в 1980 году, когда вся страна следит за событиями московской Олимпиады. Один только Вова Рубинштейн (Александр Ревва) под шумок переодевается в звезд советской эстрады и пытается разбогатеть, устраивая фейковые концерты.
На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием. Теперь, чтобы не попасть за решетку, Вова должен выполнить ответственную миссию – разыскать на черном рынке смертельно опасный химикат, разработанный в секретной лаборатории.
Вове предстоит с головой броситься в пучину шпионских страстей Москвы: найти химикат, предотвратить подрыв олимпийского Мишки, испытать на себе страстный поцелуй Брежнева, а также встретить любовь всей своей жизни… И все это – в образе валютной проститутки Луизы Карповны Рубинштейн.
Эксцентричную главную роль в шпионской комедии традиционно исполнил Александр Ревва. Также в фильме снялись Глюкоза, Дмитрий Нагиев, Михаил Галустян, Наталья Бардо, Максим Лагашкин, Марина Федункив.
Комментарии
Камедиклаб воспитал целое поколение , потребляющее подобное дерьмо.
6.07.2021 17:14
- гость -
---------------------
Ой, да ладно....
Я получается воспитан тем самым Камедиклабом.
В своё время не пропускал ни одного выпуска КВН и Камеди.
Сейчас пробую иногда вспомнить юношеские годы пробую включать КВНы, Камеди, Сдендапы...
Но всё не то... Не смешно, не интересно...
А вот подобную фигню иногда смотрю с удовольствием: мозг отдыхает, картинка радует.
И, кстати, назовите пару кино шедевров - просвятите, так сказать...
6.07.2021 17:14
- гость -
Они только предложили пиплу то, что он хавает.
1. Москва слезам не верит
2. Любовь и голуби
(и это не в память о достойном человеке их снявшем, а реально так и есть)
список можно продолжить, но фильмов с АРевой там не будет
Ревва отвратный фрик