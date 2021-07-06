Лукашенко призвал ограничить транзит товаров из Германии в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии через территорию республики в Китай и Россию. Об этом он заявил во время совещания с правительством, на котором обсуждались ответные меры на западные санкции.

"То, что очередной пакет санкций в отношении Беларуси был введен в день 80-летия начала Великой Отечественной войны, пониманию не может поддаваться. Но объясняется тем, что "демократичной" и ратующей за верховенство закона Европе плевать и на народ, который больше всего пострадал от варварского и бесчеловечного нашествия в свое время европейского фашизма, и на соблюдение хоть каких-то приличий", – цитирует слова главы республики БЕЛТА.

Как он отметил, такие меры принимаются в ответ на выступления в западных странах против поставок комплектующих для белорусских предприятий. При этом Лукашенко напомнил о ситуации с Nivea, когда Белоруссия запретила ввоз части продукции компании в ответ на отказ организации спонсировать чемпионат мира по Хоккею, который должен был пройти в Минске.