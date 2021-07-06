В Минспорте заявили о необходимости пересмотра лимита на легионеров в футболе

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о необходимости пересмотра лимита на легионеров в отечественном футболе. По его словам, после неудачи российских футболистов на чемпионате Европы необходимо скорректировать действующие ограничения.

Как сообщает РИА Новости, министр подчеркнул, что не нужно ограничиваться лишь указанной мерой, а поднимать вопрос о развитии футбола в комплексе. При этом как отдельное решение оно скорее всего не даст эффекта.

Напомним, что сейчас лимит на легионеров ограничивает количество иностранных футболистов в заявке. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) действовал формат ограничения "8 плюс 17". Клубы имели право заявить на сезон восемь иностранных игроков. Количество легионеров на поле не регламентировалось.