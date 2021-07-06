ФСБ задержали консула Эстонии в Санкт-Петербуге

ФСБ задержала консула Эстонии по подозрению в шпионаже. Марта Лятте задержали при получении от россиянина материалов закрытого характера в Санкт-Петербурге.

Как сообщает РИА Новости, в спецслужде считают, что его действия квалифицируются как явно враждебные и несовместимые с дипломатическим статусом работника. К нему буду применены меры согласно нормам международного права.

Данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к России", – отметили в ведомстве.

Дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий.