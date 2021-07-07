Барнаульца арестовали по подозрению в убийстве соседа по общежитию

Барнааульца арестовали по подозрению в убийстве соседа по общежитию. По данным следствия, между пьяными мужчинами произошла ссора на бытовой почве.

Как выяснили следователи, ночью 3 июля между мужчинами возник конфликт. 44-летний барнаулец схватил нож и нанес соседу множественные удары ножом в жизненно-важные органы. Смерть 43-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Сейчас злоумышленнику предъявлено обвинение и судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.