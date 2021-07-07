Эксперт назвала главные финансовые ошибки россиян

Технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова в беседе с агентством "Прайм" перечислила главные финансовые ошибки россиян. По ее словам, чаще всего у россиян отсутствуют накопления, а жители страны нередко занимаются розничным инвестированием без необходимых знаний и навыков.

Леканова подчеркнула, что для предотвращения ошибок в первую очередь необходимо научиться планировать бюджет, рассчитывать крупные траты и собственную долговую нагрузку.

"Также уместно рассмотреть варианты накопления или сохранения средств. Для тех, кто хочет сохранить средства и получить по ним умеренную доходность подойдут вклады", – сказала финансист.

Она добавила, что тем, кто хочет, чтобы средства были постоянно доступны в случае необходимости, подойдут накопительные счета, а для тех, кто хочет инвестировать чуть более агрессивно, подойдет работа с управляющими компаниями и портфельными менеджерами.