Эксперт назвала главные финансовые ошибки россиян

Технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка Оксана Леканова в беседе с агентством "Прайм" перечислила главные финансовые ошибки россиян. По ее словам, чаще всего у россиян отсутствуют накопления, а жители страны нередко занимаются розничным инвестированием без необходимых знаний и навыков.
Леканова подчеркнула, что для предотвращения ошибок в первую очередь необходимо научиться планировать бюджет, рассчитывать крупные траты и собственную долговую нагрузку.
"Также уместно рассмотреть варианты накопления или сохранения средств. Для тех, кто хочет сохранить средства и получить по ним умеренную доходность подойдут вклады", – сказала финансист.
Она добавила, что тем, кто хочет, чтобы средства были постоянно доступны в случае необходимости, подойдут накопительные счета, а для тех, кто хочет инвестировать чуть более агрессивно, подойдет работа с управляющими компаниями и портфельными менеджерами.
Комментарии
Что за бред? Отсутствие накоплений - ошибка россиян?
У нас завсегда так, то рубаха выше пупа, то галстук, ниже колена. В процессе Гайдаровской шоковой терапии выяснилось, что самой большой ошибкой было наличие этих самых накоплений.
Боже, как смешно себя именуют эти "капитаны очевидности" - Технический лидер команды депозитных и инвестиционных продуктов ОТП Банка))))
7.07.2021 08:28
Сермяжная правда
Говорят, что американские миллиардеры банкротились в своей жизни в среднем 3,8 раза. У того, у кого деньги были до шоковой терапии, они есть и сейчас.
АААаааааксана!!! вы дура!!!