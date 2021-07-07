Владимир Путин призвал решить экологические проблемы Кузбасса

Президент России Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии по случаю праздновании 300-летия Кузбасса, призвал решить экологические проблемы региона, передает ТАСС.

"Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса", — сказал он

По его словам, в том же Новокузнецке, который входит в число 12 промышленных центров России, к 2024 году объем выбросов в атмосферу должен снизиться как минимум на 20%.

"Постепенно, но обязательно будем решать подобные задачи и в отношении других городов региона, где вопросы экологии, чистого воздуха стоят также остро", — подчеркнул глава государства.

Помимо этого, президент назвал "безусловным приоритетом" повышение качества жизни в городах и селах Кузбасса.

Напомним, Владимир Путин прибыл в Кемерово 6 июля. Президент поучаствовал в мероприятиях, приуроченных к 300-летию Кузбасса, а также встретился с губернатором Сергеем Цивилевым.