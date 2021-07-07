Владимир Путин призвал решить экологические проблемы Кузбасса

Президент России Владимир Путин, выступая на торжественном мероприятии по случаю праздновании 300-летия Кузбасса, призвал решить экологические проблемы региона, передает ТАСС.
"Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса", — сказал он
По его словам, в том же Новокузнецке, который входит в число 12 промышленных центров России, к 2024 году объем выбросов в атмосферу должен снизиться как минимум на 20%.
"Постепенно, но обязательно будем решать подобные задачи и в отношении других городов региона, где вопросы экологии, чистого воздуха стоят также остро", — подчеркнул глава государства.
Помимо этого, президент назвал "безусловным приоритетом" повышение качества жизни в городах и селах Кузбасса.
Напомним, Владимир Путин прибыл в Кемерово 6 июля. Президент поучаствовал в мероприятиях, приуроченных к 300-летию Кузбасса, а также встретился с губернатором Сергеем Цивилевым.
Комментарии
бла бла бла.
Призвал, нужно добиться...... да че за....президент должен четко ставить задачи, главе сделать то то и то то, министру обеспечить тем то и тем то, этому проконтролировать, этому доложить о результатах продвижения через неделю/месяц.
А в конце еще лучше....: Запланировать поездку .... на такое то число, для осмотра прогресса.
Чё докопались. Потом в Горный поедем.
Он быстро только запрещающие и ужесточающие законы может подмахивать. Хоть по триста штук в день и рука не отсыхает. Или голосование за "поправки" основного закона сделать. Пенсионная "реформа" опять же очень быстро. Т.е. как нагадить, испортить и испоганить у него никаких раскачек нет, а холуи бегущие впереди паровоза ещё и ускорят.