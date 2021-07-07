Италия победила Испанию по пенальти и прошла в финал Евро-2020

Сборная Италии по футболу пробилась в финал Чемпионата Европы по футболу, победив 6 июня национальную команду Испании в серии пенальти.

Ожидаемо мяч больше контролировали испанцы, а итальянцы отвечали на это редкими, но быстрыми и опасными контратаками.

В одной из них удача улыбнулась подопечным бывшего тренера питерского "Зенита" Роберто Манчини. Неотразимый удар в дальний угол на 60-й минуте нанес футболист туринского "Ювентуса" Федерико Кьеза.

Испанцам удалось организовать осаду штрафной соперника, но отыгрались они только спустя 20 минут. На проникающую передачу атакующего полузащитника немецкого "РБ Лейпциг" Дани Ольмо вовремя отреагировал форвард Альваро Мората, выступающий на правах аренды за туринский "Ювентус. Итальянский голкипер не сумел справиться с ударом в ближний угол из пределов штрафной.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В дополнительное время команды забить не сумели. В серии пенальти точнее оказались футболисты Италии.

Примечательно, что в составе испанцев не реализовали свои удары с точки футболисты, благодаря которым удалось перевести встречу в овертайм: Ольмо и Мората.

Таким образом, первым финалистом Евро-2020 стала Италия. Второй участник финала определится во встречи Англии и Дании. Игра пройдет 7 июля в 22:00 по московскому времени. Фаворитом полуфинала называют англичан, однако некоторые эксперты не исключают, что если датчанам удастся забить первыми, то их соперникам придется очень сложно.