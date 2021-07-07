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В отдаленном селе Алтайского края появился бесплатный спутниковый интернет

, ИА "Амител"
Комплект оборудования получил староста села Майорка

Проект РТКОММ "Меняем жизнь людей" помогает повысить качество жизни в отдаленном горном селе Майорка в Чарышском районе Алтайского края. Так, староста села Александр Сидоров стал победителем электронного голосования, которое прошло в ходе презентации проекта. Благодаря этому староста Майорки получил комплект оборудования для подключения в селе точки доступа к скоростному спутниковому интернету.

В центре проекта РТКОММ — люди, проживающие на труднодоступных территориях, которые достигли важных жизненных целей благодаря подключению спутникового интернета. В марте 2021 года РТКОММ представил в Барнауле документальный фильм, посвященный фермерам-мараловодам, активно развивающим экологический семейный бизнес в предгорьях Алтая. 

Небольшое горное село Майорка расположено на юге Алтайского края в 300 километрах от Барнаула. В нем — 48 дворов и две улицы, на которых живут 104 человека. Среди них 40 пенсионеров, 12 школьников и пять детей дошкольного возраста. В селе нет детского сада, средней школы, медпункта, клуба и библиотеки. Почтальон приезжает в Майорку три раза в неделю. Из современных технологий селянам доступны только домашние телефоны — около 20 номеров, спутниковое телевидение и один уличный таксофон. Широкополосного интернета и мобильной связи в селе нет.

"Я пенсионер, старостой работаю на общественных началах, на моих плечах держится вся административная деятельность: оповещение, перепись населения, уборка улиц и чистка реки, вопросы водоснабжения, электричества, контакты с МЧС, пожарными и скорой, текущие хозяйственные дела. Выполнять все эти ежедневные задачи без скоростного стабильного доступа в интернет крайне сложно. Я очень рад, что история нашего села победила. Теперь, когда спутниковый оператор подключил нам комплект оборудования, я сделаю все возможное, чтобы улучшить и разнообразить жизнь односельчан", — сказал Александр Сидоров.

Генеральный директор РТКОММ Сергей Ратиев рассказал, что компания специально выбрала такую форму презентации эпизодов проекта, чтобы не рассказывать, а показывать истории наших клиентов. Они подтверждают позитивную роль спутникового интернета в достижении важных целей людьми, проживающими на самых удаленных территориях нашей страны.

"В Барнауле в результате электронного голосования победила история Александра Сидорова. Мы искренне рады, что отдаленное алтайское село получило шанс на изменение жизни людей к лучшему при помощи надежного доступа в интернет. Надеемся, что скоро мы сможем показать историю позитивных перемен в буднях жителей Майорки — так же, как это происходит в жизни других наших клиентов", — добавил Сергей Ратиев.

В 2021 году презентации проекта РТКОММ "Меняем жизнь людей" уже прошли в Иркутской и Кемеровской областях, Красноярском, Алтайском и Хабаровском краях. Все истории выложены на официальном YouTube-канале РТКОММ.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

7.07.2021 17:56
гость

Илон Маск всей планете с интернетом поможет.

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