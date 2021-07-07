Барнаулец лишился 84 тысяч рублей при покупке кофемашины на сайте объявлений

31-летний житель Барнаула обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный путем обмана украл у него 84 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Со слов потерпевшего, он нашел в интернете объявление о продаже встраиваемой кофемашины. По переписке мужчина обговорил с продавцом условия сделки, после чего тот выслал барнаульцу реквизиты на оплату прибора.

"Сумма составила 84 тысячи рублей. В дальнейшем аферист ответил, что в течение пяти суток со дня платежа придёт заказанный товар через службу курьерской доставки", — говорится в сообщении.

Однако спустя пять дней посылка так и не пришла. Горожанин попытался вновь связаться с продавцом, но сделать ему этого уже не удалось. Полицейские завели уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".