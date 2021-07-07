Четвертую волну COVID-19 в Европе назвали неизбежной

Профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии, доктор Жан-Люк Гала заявил, что четвертая волна коронавируса в Европе неизбежно произойдет осенью. Его слова приводит РИА Новости.

Собеседник издания отметил, что новый всплеск заболевания будет не столь сильным, как предыдущие. При этом он заметил, что число заражений существенно растет из-за штамма "дельта", а вакцины против него оказываются существенно менее эффективны.

"Возвращение эпидемии может произойти очень быстро. <…> Боюсь, что четвертая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас", — считает иммунолог.

Гала не исключил, что человечество приближаемся к ситуации, "сопоставимой с ситуацией с гриппом, когда каждый год проводится ревакцинация".

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутые мировым сообществом подвижки в борьбе с ней.