Среда, 7 Июль, 15:11

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,27
€ 87
23°


5658672 +0
Обь
271см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеТретья волна пандемииВакцинация от коронавируса
Новости

Четвертую волну COVID-19 в Европе назвали неизбежной

, ИА "Амител"
Ученый не исключил, что ситуация с коронавирусом будет схожа с лечением гриппа, когда каждый год проводится ревакцинация
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии, доктор Жан-Люк Гала заявил, что четвертая волна коронавируса в Европе неизбежно произойдет осенью. Его слова приводит РИА Новости.

Собеседник издания отметил, что новый всплеск заболевания будет не столь сильным, как предыдущие. При этом он заметил, что число заражений существенно растет из-за штамма "дельта", а вакцины против него оказываются существенно менее эффективны.

"Возвращение эпидемии может произойти очень быстро. <…> Боюсь, что четвертая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас", — считает иммунолог.

Гала не исключил, что человечество приближаемся к ситуации, "сопоставимой с ситуацией с гриппом, когда каждый год проводится ревакцинация".

Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса находится на очень опасной стадии, несмотря на достигнутые мировым сообществом подвижки в борьбе с ней.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Третья волна пандемии
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

7.07.2021 12:39
гость

да................медицина стала бизнесом!

7.07.2021 12:46
- гость -

Оптимисты. Думают, что дельта к ним придет только осенью. В Британии уже вовсю.

7.07.2021 12:46
- гость -

Давно понятно, что на уколах будут делаться миллиардные состояния и утилизироваться излишняя часть населения.

7.07.2021 13:08
- гость -

И пятая, и двадцать пятая волна абсолютно неизбежны! Ничего личного, просто бизнес!

7.07.2021 13:13
кичи-бей

Из всех штамов от этого наибольший ущерб, возмещение которого опять благополучно повесят на предпринимателей и население?

7.07.2021 14:38
Пионер

И пятая, и двадцать пятая волна абсолютно неизбежны! Ничего личного, просто бизнес!

верное замечание

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
15:09
В Барнауле 8 июля отключат горячую воду в 18 домах 0
14:46
24 школы ухода за пожилыми создадут на Алтае до 2025 года 0
14:30
СМИ: сотрудники "Алтайского бройлера" ищут работу после пожара 4
14:12
В Тюмени задержали захватчика заложников в местном Сбербанке 0
14:03
Нового прокурора Алтайского края представили коллективу 1
13:52
В Тюмени неизвестный захватил заложников в офисе Сбербанка и требует за них выкуп 2
13:39
Россиянам объяснили порядок вакцинации от ковида при заболевании после первой прививки 2
13:26
В Алтайском крае открыли памятник танку Т-64 6
13:13
На Алтае пенсионерка отдала мошенникам 600 тысяч рублей, чтобы обезопасить счет 2
12:59
В Алтайском крае развернули свыше 4 тысяч коек в ковидных госпиталях 6
12:48
Барнаульцев приглашают собрать смородину по 200 рублей за кг 22
12:34
212 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае 32
12:22
Четвертую волну COVID-19 в Европе назвали неизбежной 6
12:08
Управляй на расстоянии: как работает "Умный офис" от "Ростелекома" 0
11:53
Ведущие эксперты составят стратегию развития Барнаульской агломерации 9
11:38
Еще один двор начали благоустраивать в Барнауле 0
11:24
Пятеро барнаульцев сдали ЕГЭ по информатике и ИКТ на 100 баллов 0
11:12
Барнаулец лишился 84 тысяч рублей при покупке кофемашины на сайте объявлений 1
11:01
Осторожно, жара: чем занять детей, которые летом проводят время дома 1
10:46
Редкое и красивое явление запечатлели на Телецком озере 2
10:35
Появилось видео с места крушения Ан-26 на Камчатке 0
10:22
В Барнауле усилят рейды против антимасочников 68
10:10
К истокам Алтая: барнаульцев приглашают на туры выходного дня в Змеиногорск 0
09:59
Вакаев и не только. "Новые люди" назвали кандидатов в Госдуму от Алтайского края 4
09:42
В Республике Алтай за сутки выявили 49 случаев COVID-19 0
09:29
В Алтайском крае изменили условия предоставления пособия на детей 4
09:15
Тела шести человек обнаружили спасатели на месте крушения самолёта Ан-26 на Камчатке 0
09:04
Где цветет папоротник: обычаи, традиции и обряды праздника Ивана Купалы 13
08:52
Владимир Путин призвал решить экологические проблемы Кузбасса 4
08:42
Италия победила Испанию по пенальти и прошла в финал Евро-2020 3
08:29
Следком заинтересовался несанкционированным детским лагерем в Алтайском крае 1
08:15
Эксперты назвали идеальный рацион для наибольшей пользы от вакцинации 0
08:03
Попасть в волну. Стройматериалы подорожали в два раза, а барнаульцы "ударились" в ремонт 46
07:49
Эксперт назвала главные финансовые ошибки россиян 5
07:36
Ревакцинация от ковида. Что это такое, когда ее проходить и как это сделать на Алтае? 8
07:18
Барнаульца арестовали по подозрению в убийстве соседа по общежитию 0
07:03
Квартира с видом на залив: как купить недвижимость в Петербурге, не выезжая из Барнаула 0
06:53
В ВОЗ заявили об очень опасной стадии пандемии коронавируса 0
06:37
Спасатели не могут добраться до места крушения Ан-26 на Камчатке 0
06:19
Лекарь, пекарь и таксист. Для кого вакцинацию сделают обязательной в Алтайском крае? 60
06:03
Сильный ветер, грозы и ливни: прогноз погоды в Алтайском крае на 7 июля 0
23:58
Такой день. Ураганный ветер в Барнауле и температурные рекорды 0
23:29
Замглавы администрации одного из районов Алтайского края осудят за халатность 1
22:57
ФСБ задержали консула Эстонии в Санкт-Петербуге 1
22:29
Судебного пристава из Барнаула осудят за служебный подлог 3
21:59
Жара в Алтайском крае побила температурный рекорд 1997 года 0
21:28
Песков прокомментировал новости о запрете перемещения между регионами России 0
20:59
Путин посетит памятные мероприятия, приуроченные к 300-летию Кузбасса 0
20:27
Пассажирка отказалась платить и обматерила слабослышащего таксиста в Новосибирске 3
19:59
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 6 июля 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.