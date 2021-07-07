В Алтайском крае продолжают наращивать количество коек в ковидных госпиталях. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
Так, за прошедшую неделю в регионе открыли дополнительное 671 место для стационарного лечения пациентов с признаками COVID-19. Они расположены в Барнауле, Заринске, Мамонтовском, Рубцовском и Тальменском районах.
За счет открытия Бийской ЦРБ 6 июля количество коек увеличили еще на 487. В этот же день пациентов с коронавирусом стали госпитализировать в Павловскую ЦРБ. С 7 июля работают с больными ковидом и в городской больнице №12.
"Всего в Алтайском крае к концу дня мощность госпиталей составит 4369 коек, из них 2828 подсоединены к кислороду (занято 52%) и 292 реанимационных места (занято 56%)", — уточнили в ведомстве.
Жителям региона напомнили, что возможности системы здравоохранения не безграничны и призвали пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя от заражения, а госпитали – от чрезмерной нагрузки.
Комментарии
вопросы по заголовку "В Алтайском крае развернули свыше 4 тысяч коек в ковидных госпиталях"
1.Почему койки разворачивали? Они были завёрнуты? Или были неправильно ориентированы в пространстве?
2. Почему медицинское учреждение, где лечат от болезней, вызванных Covid-19, вы называете "госпиталь"? Общеизвестно, что госпиталь - медицинское (лечебное) учреждение вооружённых сил и других силовых ведомств , предназначенное для оказания медицинской (стационарно-лечебной) помощи военнослужащим (взято из Вики).
А у меня другой вопрос.
Почему примерно год назад с этим делом было очень туго?
Какие-то махинации с ПосудоЦентром придумывали...
И вообще всё было оч.плохо.
А тут каждый день новость - новые койки. Как грибы.
Что вдруг изменилось?
Подготовились? Не верю!
Отправляя родственика в ГБ №12, сразу прощайтесь навсегда. Там не лечат.
А еще лучше, не мешало бы узнать статистику смертельных случаев от ковида по всем больницам. Например на 100 заболевших
Развёрнуты,свёрнуты. А сколько по крае ИВЛ? Порядка 270?
7.07.2021 14:29
- гость -
сами анализируйте на сайте ЗАГС
сколько родилось за год
сколько умерло
по годам