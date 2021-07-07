В Алтайском крае развернули свыше 4 тысяч коек в ковидных госпиталях

В Алтайском крае продолжают наращивать количество коек в ковидных госпиталях. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Так, за прошедшую неделю в регионе открыли дополнительное 671 место для стационарного лечения пациентов с признаками COVID-19. Они расположены в Барнауле, Заринске, Мамонтовском, Рубцовском и Тальменском районах.

За счет открытия Бийской ЦРБ 6 июля количество коек увеличили еще на 487. В этот же день пациентов с коронавирусом стали госпитализировать в Павловскую ЦРБ. С 7 июля работают с больными ковидом и в городской больнице №12.

"Всего в Алтайском крае к концу дня мощность госпиталей составит 4369 коек, из них 2828 подсоединены к кислороду (занято 52%) и 292 реанимационных места (занято 56%)", — уточнили в ведомстве.

Жителям региона напомнили, что возможности системы здравоохранения не безграничны и призвали пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя от заражения, а госпитали – от чрезмерной нагрузки.