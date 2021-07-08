"Лучше один раз увидеть". Лавандовые поля в Крыму как маленький кусочек рая

В конце первого месяца лета на лавандовых полях Крыма не протолкнутся. В это время плантации расцвечены самыми яркими оттенками фиолетового и туристы спешат устроить здесь фотосессии. Большинство лавандовых полей Крыма сосредоточено в Бахчисарайском районе, близ поселков Кудрино, Тарасовка и Шелковичное, — пишут РИА Новости. Самая большая плантация находится в селе Тургеневка. Ей около 25 лет, площадь — 120 гектаров.

Сюда каждое лето приезжают сотни людей насладится цветением лаванды.