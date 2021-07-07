В Тюмени задержали захватчика заложников в местном Сбербанке

В Тюмени силовики задержали мужчину, захватившего заложников в отделении Сбербанка. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение банка.

В кредитной организации отметили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, 7 июля правоохранители оцепили здание Сбербанка на Червишевском тракте в Тюмени. Отмечалось, что мужчина пронес в отделение рюкзак с торчащими из него проводами и заявил, что там "опасный предмет".

Он взял в заложники двух сотрудников и требовал за них выкуп в 15 миллионов рублей. На время операции людей из соседних домов эвакуировали, а близлежащие улицы перекрыли.