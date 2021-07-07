Почти 24 тысячи случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число подтвержденных случаев коронавируса выросло на 23 962 — до 5 682 634. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+5621 человек за сутки), Московской области (+2531) и Санкт-Петербурге (+1906). В Алтайском крае выявили еще 212 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 5 121 919 человек, в том числе 20 067 — за последние сутки.

Скончались еще 725 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 140 041 летальный случай.