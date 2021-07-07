Гараж с машиной и мотоциклом загорелись от молнии в Алтайском крае

Грозовой разряд назвали предварительной причиной крупного пожара в селе Безрукавка Рубцовского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

От удара молнии загорелись надворные постройки, а также техника, расположенная в гараже: автомобиль ВАЗ-2105 и мотоцикл "Урал".

Пожарным удалось не допустить распространения пламени на другие строения. Они также вынесли из опасной зоны газовые баллоны.

Напомним, во время вчерашней грозы сильные порывы ветра повалили деревья на автомобили и постройки. В региональном управлении МЧС России предупредили, что шторм продолжится 7 июля.