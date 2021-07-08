Доктор Мясников назвал опасное для здоровья популярное лекарство

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что многие люди при болях в желудке "по старой привычке" принимают "Ранитидин" и его аналоги ("Азантак", "Зантак"), однако стоит учитывать, что это препарат обладает опасными свойствами.

По его словам, в последнее время это лекарство стали вытеснять "Омепразол", "Лантопразол" и другие. Однако и "Ранитидин" продолжали продавать без рецепта, иногда в супермаркетах.

"Знаете ли вы, что с апреля 2020 года в Америке и Европе этот препарат изъяли из обращения из-за высокого содержания в нем нитрозодиметиламина (потенциальный канцероген)?" — написал медик в своем Telegram-канале.

Мясников заявил, что россияне заслуживают того, чтобы их проинформировали об опасности этого лекарства и отказались от его приема.

Ранее Александр Мясников рассказал, почему не стоит бояться антитело-зависимого усиления инфекции после вакцинации от коронавируса.