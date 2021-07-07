Шубенков занял третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Венгрии

Алтайский экс-чемпион мира в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков впервые за долгое время стартовал на этапе "Бриллиантовой лиги" имени Иштвана Гулаи в Венгрии. Спортсмен занял третье место с результатом 13.19 сек. выглядит неплохо. Первым финишировал американец Грант Холлоуэй — 13.08 сек.

Еще два призовых места заняли российские прыгуны в высоту Илья Иванюк и Михаил Акименко – им удалось взять высоту в 2 м 33 см. При этом Иванюку удалось опередить Акименко, сделав это за меньшее число попыток. Лидерство взял белорус Максим Недосеков, который взял высоту в 2 м 37 см.

Напомним, что на Венгерском забеге в 2018 году Шубенков установил рекорд России в 12,92 секунды. При этом старты стали для алтайского спортсмена первыми после долгого перерыва – из-за подозрений в употреблении допинга Шубенков долгое время не мог выступать на международных соревнованиях.